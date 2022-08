Bon plan : baisse de prix sur les AirPods 3, le POCO M4 Pro, la Galaxy Watch4, la Logitech G502 et ...

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous ces 5 offres à ne pas rater avec la TV LG 55B1, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4, les écouteurs Apple AirPods 3, le smartphone POCO M4 Pro 5G et la souris Logitech G502 Hero.

Commençons avec la souris Logitech G502 Hero qui profite de 30 % de réduction sur Materiel.net.

Cette dernière est dotée d'un capteur optique Hero 25K offrant une sensibilité maximale de 25 000 DPI. De plus, elle bénéficie d'un rétroéclairage RVB modifiable. Il est aussi possible de programmer les 11 boutons qui constituent la souris. Ces derniers affichent une durée de vie de 50 millions de clics. Autre avantage de la souris, elle est accompagnée de 5 petites masses de 3,6 g chacune qui permettent d'augmenter ou de réduire son poids initial. La souris affiche un profil de droitier.

Sur Matériel.net, la souris Logitech G502 Hero est au prix de 70 € au lieu de 90 € avec le bon de réduction SPLIT et la livraison gratuite.

Passons au smartphone POCO M4 Pro 5G qui profite d'une belle réduction sur AliExpress.

Le téléphone portable est équipé d’un écran AMOLED de 6,4" avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 810 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Le POCO M4 Pro 5G intègre à l'arrière un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 2 MP et pour faire des selfies, nous notons la présence d'un capteur de 16 MP. Enfin, le mobile est pourvu d'une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie de deux jours d’utilisation maximum accompagnée d'un chargeur de 33W.

Sur le site d'AliExpress, le smartphone POCO M4 Pro 5G 4+64 Go est au prix réduit de 142 € au lieu de 180 € avec le code SDFR863 et en activant le coupon



Passons maintenant aux écouteurs sans fil AirPods 3 d'Apple qui profitent d'une belle réduction sur Rakuten.

Chaque écouteur offre une autonomie de 6 heures d'écoute, ils sont accompagnés d'un boitier qui permet de rajouter 30 heures pour profiter de sa musique préférée. Ils affichent aussi la certification IPX4 qui offre une résistance à la transpiration et aux éclaboussures d'eau. Pour finir, grâce à son tissu mesh, le vent reste discret lors de vos appels.

Les écouteurs AirPods 3 sont au prix réduit de 167 € au lieu de 199 € avec le code RAKUTEN25 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons à la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 40 mm qui profite également d’une réduction sur le site Rakuten.

Elle est dotée d’un écran SuperAMOLED de 40 mm avec une définition de 390 x 390 px et elle profite de la protection Gorilla Glass DX+. De plus, nous notons la présence d'une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre. Elle intègre également un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d’impédance.

Et enfin, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est accompagnée d’une batterie de 361 mAh qui permet de tenir plus de 24 heures pour une utilisation soutenue. Elle n'aura besoin que de deux heures pour la recharger.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch4 40 mm est au prix de 145 € au lieu de 269 € avec le code RAKUTEN20 et livraison gratuite.



Finissons avec la TV LG 55B1 qui est également en promotion sur le site de Carrefour.

La télévision est équipée d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 139 cm, avec une définition de 3840 pixels x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. Notons que la TV est compatible avec Alexa et Google Assistant et propose de nombreuses applications comme Netflix, Disney+…

Au niveau de la connectique, la TV est équipée de quatre ports HDMI 2.1, de trois ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Vous pouvez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Carrefour, la TV LG OLED 55B1 est au prix de 899 € au lieu de 1299 €.



