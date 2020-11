La TV LG NanoCell 8K à 1299€ au lieu de 2559€, mais aussi Samsung Galaxy Tab A et Google Chromecast Ultra

Aujourd'hui, nous porterons notre attention sur la TV LG NanoCell 8K actuellement disponible à 1299 € au lieu de 2599 € chez Darty. Une promotion qui ne passe pas inaperçue et qui rend le rapport qualité prix imbattable en ces jours de bonnes affaires.

La technologie NanoCell permet à cette télévision de projeter des couleurs magnifiques grâce à des nano particules qui améliore toutes les couleurs. Pour un rétroéclairage optimal, LG a inclus également dans sa télévision le Full LED Local Dimming Pro. Avec toutes ces nouvelles technologies, cette TV propose une résolution d'image de 7680 pixels x 4320 pixels, le tout sur un écran de 55".

Le téléviseur comporte 4 ports HDMI compatibles 2.0, c'est bien évidemment une smart TV. De plus, elle est compatible avec Google assistant pour pouvoir la connecter sans problème au reste de vos appareils.

Vous pourrez retrouver la télévision LG 55NANO95 8K à 1299 € chez Darty au lieu de 2599 €.





Passons ensuite à la Samsung Galaxy Tab A qui est actuellement à 180 € au lieu de 245 €. Cette nouvelle tablette propose, un écran de 10,1" dans une définition Full HD+ (1920x1200 pixels).

En façade, on retrouvera un capteur photo selfie 5 Mégapixels et un arrière de 8 Mégapixels. En interne, c'est la combinaison d'un Samsung Exynos 7904 couplé à 2 Go de RAM et d'une batterie de 6150 mAh qui assurera le fonctionnement de l'appareil.

Vous pourrez retrouver la Samsung Galaxy Tab A à 180 € au lieu de 245 € sur Cdiscount.





Enfin, passons au Google Chromecast Ultra, qui vous permettra de rendre n'importe lequel de vos téléviseurs disposant d'une prise USB et HDMI de libre totalement compatible avec les services Google.

De plus, le modèle Ultra vous permet de caster depuis vos appareils connectés directement sur votre téléviseur en 4K de manière fluide et totalement stable. Une solution simple et efficace pour faire passer votre téléviseur au niveau supérieur à moindre coût.

Vous trouverez le Google Chromecast Ultra à 36 € au lieu de 80 € chez Rakuten.





