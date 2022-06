La TV d'Orange sur Smart TV de Samsung

Depuis fin 2021, une version bêta de l'application TV d'Orange fait l'objet d'un test auprès de détenteurs d'une Smart TV de Samsung compatible. Sans décodeur TV d'Orange, les abonnés à la TV d'Orange ont alors la possibilité d'accéder aux principaux services (140 chaînes TV en direct, replay, service d'enregistrement multi-écrans, catalogue de contenus).

Le test de la version bêta de l'application a pris fin cette semaine. Afin de continuer à bénéficier du service, les clients d'Orange et Sosh concernés sont conviés à se rendre dans leur espace client dans le but de souscrire à l'option TV d'Orange sur TV Connectée.

Une telle option peut faire office de premier écran au lieu de l'option du décodeur TV ou en complément de ce dernier en tant que deuxième écran. L'univers de la TV d'Orange peut ainsi être retrouvé, sans toutefois encore la possibilité de souscrire à des bouquets et pour la vidéo à la demande.

Une option payante ou pas

La TV d'Orange sur TV Connectée est à 5 € par mois en option. Elle est toutefois offerte sur demande pour les abonnés Livebox Up et Livebox Max. Il faut disposer d'une Smart TV de Samsung commercialisée depuis 2018 ou plus.

" Pour vérifier que votre appareil est bien compatible, recherchez ' Orange ' sur le store de votre TV connectée. Si l'application TV d'Orange est disponible, votre téléviseur est bien compatible ", écrit Orange.

Lors de l'annonce du partenariat avec Orange pour l'application TV d'Orange, Samsung avait souligné être le premier acteur à proposer les offres de trois opérateurs majeurs avec en plus Bouygues Telecom (Bbox Smart TV) et Free (Oqee by Free).