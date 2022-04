TOP 5 des meilleurs bons plans avec le realme GT Neo 2, la Galaxy Tab S7+, l'écran Lenovo G34w-10...

Commençons avec le smartphone realme GT Neo 2 qui est mis en avant sur le site de Rakuten.

Le mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,62" avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. Le realme est propulsé par le processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz. avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile est accompagné d’un système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable et il propose l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Du côté de la photo, on constate sur l’arrière trois capteurs de 64, 8 et 2 MP, et sur le devant, nous notons la présence d’un module photo de 16 MP satisfaisant pour faire des selfies. Et enfin, le smartphone est doté d’une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Rakuten, le smartphone realme GT Neo 2 8+128 Go est au prix de 310 € au lieu de 370 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Passons maintenant à la tablette tactile Galaxy Tab S7+ qui profite également d'une belle réduction sur Rakuten.

Elle dispose d'un écran AMOLED de 12,4" pour une définition de 2800 x 1752 pixels et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Elle est propulsée par le SoC Snapdragon 865+ avec 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go, avec la possibilité de l'étendre par carte microSD jusqu'à 1 To. La tablette tourne sous Android 10.

La tablette est dotée d'une batterie de 10 000 mAh qui offre une bonne autonomie d'environ 15 h et profite d'une charge rapide 45W. Au niveau de la photographie, nous notons la présence d'un double capteur photo de 13 + 5 mégapixels avec flash et capacité d'enregistrement vidéo 4K 30 fps et un mode photo de nuit. Et pour finir, sur l'avant, un module de 8 MP vous fait profiter d'une bonne qualité pour faire des selfies.

Sur Rakuten, la tablette tactile Galaxy Tab S7+ 6+128 Go est au prix de 600 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV Philips 50PUS7556 qui bénéficie d'une belle réduction chez Cdiscount.

Elle intègre une dalle de 50" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle profite aussi d'un rétroéclairage par LED. La télévision est aussi équipée de trois ports HDMI, d'un pour USB, d'une prise casque, d'une sortie numérique et d'une prise réseau. Vous profiterez aussi de la plateforme Saphi TV qui vous fera profiter de vos applications préférées comme Netflix ou Disney+ tout en profitant des technologies HDR10, HDR10+, Doby Vision et HLG10.

Sur Cdiscount, la TV Philips 50PUS7556 est au prix de 400 € au lieu de 750 € avec la livraison gratuite.

Passons à la montre connectée HUAWEI WATCH GT 3 qui propose un écran d'une taille de 42 mm. Elle dispose aussi d'une couronne rotative à la place des traditionnels boutons, avec cependant un second bouton physique.

La montre intègre la technologie TruSeen 5.0+ permettant de prendre votre rythme cardiaque très précisément. Elle est dotée également des fonctions de suivi du taux de saturation en oxygène (SpO2), suivi du sommeil, du stress, cycle menstruel… Vous pouvez aussi profiter des 100 modes d’entrainement. Au niveau de l'autonomie, la montre connectée Watch GT 3 permet jusqu'à 7 jours d’utilisation normale et 4 jours en cas d’utilisation intensive.

Sur la Fnac, la montre HUAWEI WATCH GT 3 est au prix de 200 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.

Finissons avec l’écran gamer incurvé Lenovo G34w-10 qui profite d’une belle promotion sur Rueducommerce.

Il est doté d'un écran LED de 34" qui affiche une définition de 3440 x 1440 px et une très belle fréquence d’affichage de 144 Hz. L'écran profite de la technologie AMD Radeon FreeSyncTM permettant une expérience de jeu fluide, sans effet d’images saccadées. Le Lenovo G34w-10 intègre un port HDMI 2.0, un port DP 1.4 et une sortie audio. Le cadre de l’écran est très fin et il peut être incliné (-5° / 22°) et son pied est réglable en hauteur.

L’écran gamer incurvé Lenovo G34w-10 est au prix de 399 € au lieu de 550 € avec la livraison gratuite sur Rueducommerce.

Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le bracelet connecté HONOR Band 6 à un prix DÉTONNANT, mais aussi notre sélection de bons plans (iPhone, TV...) ou encore Cdiscount qui lance les BRAND DAY LENOVO avec une pluie de réductions sur des ordinateurs, écrans, gaming...