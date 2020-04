Bon plan : les TV Xiaomi et Haier en promotion mais aussi le vélo électrique Fiido M1 !

Le bon plan du jour concerne plusieurs promotions pertinentes sur trois télévisions de Xiaomi et Haier mais aussi sur le vélo électrique Fiido M1. Tous les produits en promotion cités dans cet article bénéficient de la livraison gratuite et sont expédiés d'Allemagne en quelques jours.Ces offres sont disponibles jusqu'au 31 mai 2020.

Commençons avec la smart TV Xiaomi Mi TV 43" qui propose une connexion à Internet beaucoup plus stable grâce au Wi-Fi double bande. Cette télévision prend en charge le HDR pour une image la plus réaliste possible. Son système d'exploitation est Android 9.0 qui est compatible avec Google Play Store dont YouTube et Google Assistant. Elle est dotée d'un processeur Quad-core pour une fluidité d'utilisation optimale. De plus, vous pourrez compter sur 2 Go RAM + 8 Go de ROM.

Vous retrouverez la Xiaomi Mi TV 43" à 373.50 € seulement au lieu de 533 €.



Poursuivons avec, la Xiaomi Mi TV en 32 pouces qui est similaire à la version ci-dessus. Vous retrouverez également du WiFi double bande pour une connexion Internet optimale, un processeur Quad-core 64bits, la prise en charge du HDR et un système d'exploitation sous Android 9.0 compatible avec Google (YouTube, Google Play Store et Google Assistant). En revanche, vous n'aurez le droit qu'à 1 Go de RAM mais toujours 8 Go de ROM.

La Xiaomi Mi TV 32 pouces est actuellement disponible à 204 € au lieu de 390 €





Ensuite, la télévision Haier U55H7000 Series est une smart TV LED de 55" qui propose un divertissement immersif à 360 degrés grâce à une image en HDR et une résolution d'image de 3840 px x 2160 px. Contrairement aux télévisions de Xiaomi de cet article, ce téléviseur est compatible avec Netflix et Netflix 4K. Au niveau audio, on retrouve la technologie Dolby Digital Plus (DD +) et une puissance de sortie audio de 2x10W.

Profiter de la télévision Haier 55" à 743 € au lieu de 899 € sur Tomtop





Enfin, le vélo électrique FIIDO M1 dispose d'une batterie au lithium d'une capacité de 12,5 mAh permettant une autonomie allant jusqu'à 100 km. Avec son moteur Brushless de 250 W vous pourrez aller à 30 km/h. Vous pourrez aussi profiter de trois modes de conduite pour varier les plaisirs, totalement électrique ou alors avec juste une assistance électrique pendant que vous pédalez c'est à vous de choisir ! Pour plus de confort lors des déplacements en transports urbains, ce vélo est pliable et léger avec son alliage aluminium.

Le vélo électrique pliable FIIDO M1 est affiché en ce moment à 818 € au lieu de 1369 € chez Cafago