TwitchDoBetter : Twitch améliore sa détection du contenu haineux après des raids

Dans le giron d'Amazon et essentiellement dédiée aux jeux vidéo, la plateforme de streaming vidéo Twitch indique avoir été en mesure d'identifier ce qui est présenté comme une vulnérabilité dans ses filtres de modération proactive.

Une mise à jour a été déployée pour la combler et ainsi mieux détecter les contenus haineux dans les discussions. D'ici la fin de cette année, Twitch ajoute que d'autres mesures seront mises en œuvre, notamment afin d'améliorer le processus de vérification des comptes.

L'annonce de Twitch fait suite à un hashtag #TwitchDoBetter et une demande de streamers de rendre la plateforme plus sûre face à du harcèlement, par exemple avec des raids de haine et des propos ouvertement racistes.

" Nous avons vu beaucoup de conversations sur l'utilisation de bots, les raids de haine et d'autres formes de harcèlement visant des créateurs marginalisés. Vous nous demandez de faire mieux, et nous savons que nous devons faire plus pour résoudre ces problèmes ", a reconnu Twitch.

La problématique de la modération pour Twitch revient fréquemment sur le devant de la scène, même si la plateforme multiplie les efforts en la matière.