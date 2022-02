Twitch interdit les identifiants avec sexe et drogue

Twitch interdit les noms d'utilisateur avec des références sexuelles et en rapport avec la drogue. Alcool, tabac et cannabis ne sont pas concernés.

Dans le giron d'Amazon, la plateforme de diffusion de vidéos en direct Twitch est notamment populaire auprès de la communauté des gamers. Elle annonce une mise à jour sa politique politique sur les identifiants qui deviendra effective à partir du 1er mars 2022.

En vertu de cette nouvelle politique, Twitch interdit tous les noms d'utilisateur dits choquants avec une référence explicite au sexe et actes sexuels, ainsi qu'aux drogues dures. L'alcool, le tabac et le cannabis sont cités comme ne faisant pas partie de cette dernière catégorie.

Dans un billet de blog, Twitch souligne l'importance des identifiants sur la plateforme où ils disposent d'une grande visibilité. " Compte tenu de leur présence sur les chaînes Twitch, nous pensons qu'ils doivent respecter des normes universelles et plus strictes que les autres zones d'expression. "

Avec du machine learning en contrôle

Le cas échéant, un outil de modification va permettre de réinitialiser des noms d'utilisateur existants tout en conservant l'historique du compte, les abonnés et les Bits (biens virtuels). Une fois l'identifiant modifié dans le respect de la nouvelle politique, le compte pourra être utilisé sans aucune sanction.

Des algorithmes de machine learning veilleront au grain pour vérifier que les noms d'utilisateur ne sont pas en infraction. Sur la base de signalements, Twitch indique avoir déjà supprimé des identifiants choquants qui ne respectaient pas les règles actuelles (discours haineux, menaces de violence, divulgation d'informations personnelles identifiables).

Twitch parle de " favoriser une communauté mondiale inclusive et diversifiée ", et de créer un " espace sûr et positif. " La plateforme a connu son lot de controverse avec du harcèlement en ligne et des raids haineux pour par exemple cibler une chaîne.