Twitch s'invite enfin sur Switch

Mieux vaut tard que jamais : la plateforme Twitch est désormais autorisée à diffuser sur la console hybride Switch de Nintendo.

Il aura fallu attendre 4 ans après son lancement pour que la Switch accepte ainsi d'accueillir des plateformes de divertissement annexes, et encore, sous réserve qu'elles soient bien ancrées dans le jeu vidéo.

Car Nintendo a mis un point d'honneur à orienter sa console vers le jeu avant tout, en refusant de la transformer en hub multimédia. Pourtant, l'aspect mobile de la console en fait un écran de choix pour le divertissement au sens plus large, et Nintendo fait donc preuve d'ouverture en acceptant que Twitch s'y installe.

L'application Twitch pour Switch est donc disponible sur l'eShop Nintendo, elle peut être utilisée en mode nomade ou sur téléviseur lorsque la console est connectée à son dock.

Il n'est pas possible de créer un compte Twitch directement depuis l'application Switch, mais il est possible de lier un compte existant à l'application via un QR Code. Les commentaires sont également désactivés comme la possibilité d'offrir des abonnements payants. L'application se limite d'ailleurs à la visualisation des flux vidéo, il n'est pas possible de lancer un live depuis la console.