Twitch : la nouvelle monétisation du site soulève la gronde des streamers

Bloomberg l'a annoncé : Amazon envisage de changer ses règles de monétisation sur la plateforme Twitch afin de renforcer ses profits. Plusieurs pistes sont envisagées et certaines font déjà grincer des dents les streamers.

Parmi les pites étudiées, Amazon envisage le renforcement de la diffusion de publicité : les plus gros streamers seraient encouragés à multiplier la publicité en échange d'une augmentation des revenus... Une situation que l'on imagine mal tant la publicité sur Twitch est déjà contraignante : imprévisible, elle coupe régulièrement des moments importants de compétitions en direct.

Amazoned une fois de plus https://t.co/3VXzfaMlbx — mistermv (@mistermv) April 27, 2022

Mais Twitch pourrait également se montrer plus radin avec ses streamers. Actuellement, la plateforme récupère 30% des revenus générés par les abonnements et les dons des spectateurs. Les choses pourraient toutefois changer pour les plus gros streamers.

Selon Bloomberg, Twitch envisagerait ainsi d'augmenter son pourcentage de commission à mesure que les gains des chaines augmentent. Concrètement, il n'y aurait pas de changement pour les petites chaines, mais plus une chaine prendrait de l'ampleur, plus les commissions seraient élevées jusqu'à atteindre un palier maximal de 50%.

La nouvelle a fait le tour de Twitch et sans grande surprise, les plus grands streamers ont déjà manifesté leur indignation.

Amazon prévoirait qu'en contrepartie, les chaines les plus populaires et donc les plus taxées pourraient gagner en liberté et se voir accorder le droit de diffusion sur d'autres plateformes comme YouTube ou Facebook.