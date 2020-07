Twitch Prime : les jeux offerts en juillet

Si vous disposez d'un abonnement Amazon Prime, vous disposez également d'un accès au service Twitch Prime, vous permettant de bénéficier d'un ensemble d'avantages et de jeux gratuits chaque mois.

Pour ce mois de juillet 2020, la plateforme de streaming révèle la liste des jeux qui seront accessibles. On pourra ainsi profiter de Turok 2 : Seeds of Evil, un FPS sorti en 1998 sur Nintendo 64 qui plonge le joueur dans des affrontements avec des dinosaures.

On pourra également mettre la main sur GRIP : Combar Racing, un jeu de course proposant des véhicules capables de défier la gravité et disposant d'un ensemble d'armes. Les joueurs pourront aussi profiter gratuitement de KUNAI, un metroidvania, Dark Devotion et Dear Esther.

Au total, 5 jeux gratuits s'inviteront sur Twitch à compter du 1er juillet prochain.