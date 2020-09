Twitch signe un accord avec la SACEM sur fond de droits d'auteur

La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique a confirmé sur Twitter avoir trouvé un arrangement avec la plateforme Twitch, spécialisée dans le streaming de parties de jeux vidéo, concernant la gestion des droits d'auteur.

"Twitch et la Sacem développeront ensemble des applications informatiques visant à simplifier et optimiser l'identification et le reporting des œuvres diffusées au bénéfice des membres de la Sacem et de l'industrie musicale dans son ensemble". La Sacem explique que l'accord tombe à point nommé à une période délicate pour les artistes qui voient leurs revenus entamés par la crise sanitaire avec l'impossibilité pour beaucoup de continuer à exercer.

La Sacem et @TwitchFR signent un accord inédit sur la diffusion des œuvres musicales sur la plateforme, dont les #Livestreams ??

Un nouveau vecteur de rémunération et de valorisation pour nos créateurs et éditeurs. pic.twitter.com/EGj60hiWV2 — Sacem (@sacem) September 15, 2020

La situation fait également écho à de nombreuses plaintes de joueurs voyant leur contenu démonétisé ou supprimé par la plateforme du fait de l'intégration de musique protégée par le droit d'auteur... On assistait ainsi depuis de nombreux mois à une pratique assez délicate qui consistait pour le streameur à parler sans cesse pour couvrir la musique d'un jeu et éviter ainsi de voir sa vidéo supprimée, mais aussi de subir des sanctions.

La situation devrait donc prochainement s'arranger et les streameurs pourront ainsi reprendre leurs vieilles habitudes. En contrepartie, il faudra s'attendre à des commissions sur les sommes générées par les streams afin de rémunérer les auteurs.