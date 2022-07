Accord avec Elon Musk : Twitter demande aux employés de se taire

Twitter invite ses employés à ne pas faire de commentaire sur l'évolution de la situation avec l'affaire du rachat par Elon Musk. Ce dernier y renonce et une action en justice se profile à l'horizon.

Elon Musk a finalement décidé de mettre fin à l'accord conclu en avril pour le rachat de Twitter à 44 milliards de dollars. Dans une lettre publiée par le gendarme bousier américain (SEC), les avocats de l'homme d'affaires écrivent que Twitter a violé plusieurs dispositions de cet accord de fusion et " semble avoir fait des déclarations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s'est basé pour l'accord. "

C'est la fameuse question des bots et du nombre de faux comptes et de spam sur la plateforme. Il est évalué par le réseau social de microblogging à moins de 5 % des utilisateurs par jour. Selon Elon Musk, cette estimation qui conditionne les aspects financiers de Twitter et son activité est largement en dessous de la réalité.

Président de Twitter, Bret Taylor a rapidement réagi en indiquant que " le conseil d'administration de Twitter s'est engagé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus avec M. Musk. " Une vente dès lors forcée pour laquelle il est prévu d'engager une action en justice. " Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause devant la Cour de la Chancellerie du Delaware. "

Silence demandé pour les employés de Twitter

Selon un mémo interne obtenu par The Verge et envoyé aux employés de Twitter, le directeur des affaires juridiques du groupe leur demande de s'abstenir de tweeter ou de partager tout commentaire sur l'accord de fusion.

" Nous continuerons à partager des informations lorsque que nous le pourrons, mais sachez que nous allons être très limités sur ce que nous pouvons partager en attendant. Je sais qu'il s'agit d'une période incertaine, et nous apprécions votre patience et votre engagement continu envers l'important travail que nous avons en cours ", ajoute Sean Edgett.

Sur Twitter, Elon Musk n'a pour sa part pas résisté et a réagi en publiant un montage où il apparaît hilare. " Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Puis ils n'ont pas voulu divulguer des informations sur les bots. Maintenant, ils veulent me forcer à acheter Twitter au tribunal. Désormais, ils doivent divulguer les informations sur les bots au tribunal. " Pas sûr que ce genre de publication rende service à Elon Musk… même si c'est un personnage fantasque.

Lors de la signature de l'accord, les deux parties ont accepté de payer une indemnité de rupture de jusqu'à 1 milliard de dollars. Pour Elon Musk, c'était dans l'éventualité où il n'aurait pas été en mesure d'obtenir les fonds nécessaires pour le rachat. Pour Twitter, c'était dans l'éventualité d'un autre acheteur ou un veto de son conseil d'administration. Manifestement, Elon Musk ne veut rien payer du tout en mettant en avant la question des bots.