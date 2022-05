150 millions de dollars d'amendes pour Twitter pour avoir trompé ses utilisateurs

Mercredi dernier, le ministère de la Justice américaine a passé un accord avec Twitter qui prévoit une amende de 150 millions de dollars et des obligations à respecter concernant la confidentialité des informations personnelles de ses utilisateurs. Twitter est en effet accusé d'avoir utilisé les données personnelles de ses membres pour aider à instaurer des publications ciblées sans que les internautes n'en soient informés, et ce entre 2013 et 2019.

Cette plainte cible surtout la collecte de numéros de téléphone et d'adresses email, elle concerne plus de 140 millions d'utilisateurs de Twitter. Aujourd'hui ce souci est résolu et Damien Kieran, responsable de la confidentialité de Twitter indique : « Certaines adresses email et numéros de téléphone fournis à des fins de sécurité avaient pu être utilisés à des fins publicitaires par inadvertance ».

Pour que l'accord soit définitif, il faut cependant qu'il soit encore approuvé par un juge. Twitter devra aussi mettre en place un programme sur la sécurité des informations et évaluer tous les produits ou services qui récoltent des données personnelles et se soumettre à plusieurs audits indépendants.