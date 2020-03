Twitter censure des tweets de Bolsonaro pour des vidéos contre le confinement

Deux tweets du président brésilien Jair Bolsonaro ont été supprimés dimanche par Twitter. Selon le réseau social de microblogging, ces messages enfreignent ses règles.

Dans un communiqué, Twitter explique avoir récemment modifié ses règles dans le monde sur les contenus allant à l'encontre des recommandations de santé publique de sources officielles et qui pourraient " faire courir un plus grand risque de transmission du Covid-19. "

Sur son compte Twitter, Jair Bolsonaro a publié plusieurs vidéos le montrant aller à la rencontre de personnes et parlant à un vendeur dans les rues de la capitale brésilienne et sur une place de marché, faisant fi des consignes de son propre gouvernement afin d'enrayer la propagation du coronavirus.

Deux de ces vidéos ont été supprimées par Twitter, mais une est encore en ligne. Dans une vidéo publiée par le président du Brésil sur ses comptes Facebook et Twitter, il a déclaré : " Nous devons travailler. Il y a des morts, mais cela dépend de Dieu, nous ne pouvons pas nous arrêter. Si nous ne mourons pas de la maladie, nous mourrons de faim. "

Jair Bolsonaro est contre la politique des gouverneurs du pays sur l'interdiction d'activités commerciales et les services non essentiels. Il minimise les risques en rapport avec le Covid-19 et met en doute les chiffres sur les décès.

Dans un entretien à la télévision, le président brésilien a déclaré : " Je suis désolé, certaines personnes vont mourir, c'est la vie. Vous ne pouvez pas arrêter une usine automobile à cause des accidents routiers. "