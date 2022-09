Twitter déploie Twitter Circle pour tous

Après un test débuté en mai dernier, le réseau social de microblogging Twitter annonce le déploiement global de la fonctionnalité Twitter Circle sur Android, iOS et Twitter.com. Le propos est d'envoyer des messages à un groupe de personnes choisies.

" Avec Twitter Circle, les utilisateurs ont désormais la flexibilité de choisir qui peut voir leur contenu et interagir avec, tweet par tweet. Il est ainsi plus facile d'avoir des conversations plus intimes et d'établir des liens plus étroits avec les followers de son choix ", explique Twitter.

Une distinction est faite par rapport aux Communautés où c'est un espace dédié pour entrer en contact avec d'autres personnes, mais en lien avec des conversations particulières. Quant aux comptes protégés, seuls les abonnés peuvent voir les tweets partagés.

Retour des cercles de Google+...

Twitter Circle permet la publication de tweets pour jusqu'à 150 personnes dans un cercle, avec la possibilité de choisir une audience à chaque rédaction d'un tweet. Un utilisateur peut envoyer un message à son Cercle et un autre tweet à tous ses abonnés.

Les membres d'un Cercle peuvent être modifiés à tout moment, sans qu'ils ne soient informés des modifications apportées. Il n'y a en outre pas de bouton de retweet. Les tweets envoyés à un cercle apparaissent avec un badge vert en dessous.

Dans le cadre des tests qui ont été menés avec Twitter Circle, le réseau social indique avoir constaté que les utilisateurs tweetent globalement davantage et se sentent plus à l'aise pour s'exprimer. Twitter Circle réduirait par ailleurs la nécessité de disposer d'un compte secondaire ou de basculer d'un compte public à un compte protégé.