Twitter expérimente les tweets à deux auteurs

Twitter a débuté le test d'une nouvelle fonctionnalité baptisée CoTweets. Elle a pour objectif de faire collaborer deux utilisateurs du réseau social de microblogging pour la rédaction et la publication d'un même message (un CoTweet).

Curieusement, la collaboration n'a toutefois pas d'outil dédié dans le cloud et peut se faire via les messages privés qui sont recommandés par Twitter. Quand le contenu est prêt, le réseau social explique que l'un des auteurs crée le CoTweet et envoie une invitation au coauteur. Après cet envoi, un CoTweet ne peut pas être modifié.

Si l'invitation est acceptée, le tweet pensé en commun est publié sur les deux comptes et dans les fils d'actualité de leurs abonnés. Les deux auteurs apparaissent en même temps sur l'en-tête d'un CoTweet. Si l'invitation est refusée, le CoTweet est supprimé.

Share a Tweet, share the cred.



Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv — Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022

Un test sans lendemain ?

Un utilisateur peut envoyer une invitation pour la publication d'un CoTweet à une personne qui le suit sur Twitter et avec un compte public. Au niveau de l'interaction, il y a quelques différences par rapport à un tweet standard. Par exemple, seul l'auteur du CoTweet ayant envoyé l'invitation peut l'épingler à son profil et il n'est pas possible de sponsoriser un CoTweet.

" Les CoTweets permettent à des auteurs de publier ensemble, de profiter d'opportunités d'interagir avec de nouvelles audiences et de renforcer leurs partenariats établis ", écrit Twitter.

Cela reste toutefois un test pour le moment. Il est mené auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud.