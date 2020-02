Twitter propose de poursuivre la discussion et envisage l'orange pour les fake news

Twitter continue ses efforts visant à faciliter les discussions sur sa plateforme et pour expérimenter de nouveaux moyens de lutte contre la désinformation.

Toujours dans sa quête de faciliter et favoriser les discussions, Twitter se dote d'une possibilité d'ajout d'un tweet à un ancien tweet. Une manière d'ajouter une discussion à un ancien message ou de " poursuivre la discussion. "

Pour procéder, il suffit lors de la rédaction d'un nouveau tweet d'opter pour un ancien tweet auquel connecter le nouveau message.

À présent, vous pouvez publier et ajouter un Tweet à l'un de vos anciens Tweets, encore plus rapidement ! pic.twitter.com/1Z9xONY2Oq — Twitter France (@TwitterFrance) February 20, 2020

Dans un tout autre registre, Twitter a confirmé à NBC News explorer une énième solution pour lutter contre la désinformation et donner davantage de contexte à des tweets sur la plateforme.

NBC News avait découvert une démo où des actualités trompeuses et des fake news sont signalées de manière très visible par un bloc orangé qui les suit et accompagné d'un avertissement. Un tel système concernerait principalement des personnalités publiques et politiques.

La validité du signalement pourrait venir de fact-checkers et de journalistes avec un compte vérifié sur la plateforme, voire avec la contribution d'utilisateurs qui participeraient à une inititiative s'inspirant du modèle de l'encyclopédie libre collaborative Wikipédia.

À ce stade, rien ne dit que ce genre de système sera effectivement mis en œuvre.