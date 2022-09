Twitter : la modification des tweets après publication arrive !

Hostile à cette idée pendant de nombreuses années, Twitter a finalement consenti à répondre favorablement à une demande récurrente de ses utilisateurs, ne serait-ce que pour corriger des fautes d'orthographe. En avril dernier, le réseau social de microblogging a ainsi confirmé travailler sur un bouton d'édition des tweets.

Aujourd'hui, Twitter annonce effectuer des tests en interne pour un dispositif qui permettra donc de modifier des messages après leur publication. Une fonctionnalité qui est introduite en tant que Edit Tweet.

Autant de fois que désiré, Edit Tweet permet de modifier des tweets dans un délai de 30 minutes à la suite de leur publication. Le cas échéant, les tweets concernés sont accompagnés d'une icône et d'un horodatage de manière à signaler que le message d'origine a été modifié. Qui plus est, il sera possible d'avoir accès aux versions antérieures des messages.

Que pour les abonnés payants de Twitter ?

Avec de telles précautions, Twitter justifie que l'intégrité d'une conversation sera protégée et tout le monde sera en mesure de voir ce qui a été dit grâce à un archivage.

Après les tests en interne, la fonctionnalité Edit Tweet sera étendue au cours des prochaines semaines aux abonnés de Twitter Blue. Il s'agit de l'abonnement payant de Twitter qui est actuellement disponible aux États-Unis (4,99 $ par mois depuis une augmentation en juillet), au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour le moment, Twitter n'évoque Edit Tweet que dans le cadre de son abonnement Twitter Blue. Il n'est pas clair si cette fonctionnalité finira par arriver pour le commun des utilisateurs de Twitter. Cela ne semble pas en prendre le chemin dans un avenir proche.