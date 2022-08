Le rachat de Twitter reste une possibilité pour Elon Musk à une condition

" Si Twitter fournit simplement sa méthode d'échantillonnage de 100 comptes et la manière dont il est confirmé qu'ils sont réels, l'accord devrait se poursuivre selon les conditions d'origine. " Dans un message publié sur Twitter, Elon Musk laisse ainsi la porte ouverte à son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Il ponctue néanmoins son message en ajoutant : " S'il s'avère que les documents de Twitter déposés auprès de la SEC (ndlr : Securities and Exchange Commission ; gendarme boursier américain) sont matériellement faux, cela ne pourra pas être le cas. "

Le patron de Tesla et SpaceX a retiré son offre de rachat de Twitter et a rompu l'accord initial d'avril en estimant que le réseau social de microblogging a menti et a sous-évalué la proportion de faux comptes et de spam. D'après Twitter, elle représente moins de 5 % des utilisateurs quotidiens.

Décision de justice ou accord amiable ?

Suite à une plainte de Twitter, un procès doit avoir lieu au mois d'octobre prochain devant la Cour de la Chancellerie du Delaware. Elon Musk a également attaqué Twitter en justice et demande des dommages-intérêts.

L'homme d'affaires accuse Twitter de fraude sur le nombre comptes monétisables du réseau social. Ces utilisateurs pouvant être exposés à la publicité seraient 238 millions par jour selon Twitter. Pour les avocats d'Elon Musk, ils seraient environ 65 millions de moins et des publicités ne seraient diffusées que pour moins de 16 millions d'utilisateurs.

À voir si le conseil d'administration de Twitter et Elon Musk finiront - ou pas - par trouver un terrain d'entente dans le cadre d'un accord amiable pour éviter le procès.