Twitter : Elon Musk deviendra CEO temporaire du réseau social

Le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars suit son cours et Elon Musk a réuni plus de 7 milliards de dollars de la part d'investisseurs extérieurs pour participer à l'acquisition.

Larry Ellison, co-fondateur d'Oracle, aurait fourni 1 milliard de dollars tandis que le fonds Honeycomb Asset Management, qui a déjà investi dans SpaceX, apportera 5 millions de dollars. Même Jack Dorsey, le co-fondateur de Twitter, pourrait être mis à contribution.

Pour ce qui est de la direction, l'actuel CEO Parag Agrawal devrait êre remercié quelques mois seulement après sa prise de fonction. La transaction prévoit en effet qu'Elon Musk lui-même deviendra le CEO temporaire de Twitter une fois l'acquisition validée, avant de céder les commandes à une nouvelle tête.

Désaccords entre Elon Musk et la direction

Agrawal et Musk ne s'entendent pas spécialement et le milliardaire a plusieurs fois critiqué la gestion du réseau social et le système de modération, s'attirant des critiques sur ses commentaires (sur Twitter) en forme de moqueries.

De son côté, le CEO de Twitter a indiqué à ses équipes que l'avenir du réseau social était incertain une fois l'acquisition actée. Pour le moment, Elon Musk semble vouloir sortir la firme de la Bourse, la transformer en profondeur avant de la réintroduire en Bourse plus tard.

La nature des transformations reste incertaine. L'homme d'affaires a régulièrement évoqué la nécessité de mieux préserver la liberté d'expression, quitte à faire sauter les garde-fous mis en place par Twitter en modération.