Twitter : 229 millions d'utilisateurs monétisables avant le rachat par Elon Musk

Avant la vente prévue à Elon Musk, Twitter ajoute plus de 31 millions de nouveaux utilisateurs monétisables en un an et plus de 14 millions en trois mois.

Le réseau social de microblogging Twitter publie ses résultats pour le premier trimestre. Si l'opération de rachat par Elon Musk se finalise, il s'agit de l'une des dernières publications du groupe qui pourrait alors être retiré de la Bourse.

Signe d'une tension palpable dans ce contexte tumultueux, Twitter se contente d'un simple communiqué (PDF), sans présentation habituelle, ni lettre et perspectives financières pour les investisseurs. Elon Musk se montre en apparence peu soucieux de la rentabilité de Twitter et a pour principale motivation la liberté d'expression à tout-va.

Pour le rachat à 44 milliard de dollars, le patron de Tesla et SpaceX apporte 21 millions de dollars de sa fortune personnelle et s'appuie sur deux prêts bancaires de Morgan Stanley. De quoi faire sourciller sur le futur niveau d'endettement de Twitter.

Les résultats au premier trimestre 2022

Twitter enregistre un chiffre d'affaires de 1,20 milliard de dollars au premier trimestre 2022, en progression de 16 % sur un an. Comme beaucoup d'autres acteurs, Twitter souligne des vents contraires associés à la guerre en Ukraine.

Avec une progression de 23 %, les revenus publicitaires représentent à eux seuls 1,11 milliard de dollars (plus de 92 % du chiffre d'affaires trimestriel), tandis que les autres revenus dont l'abonnement payant chutent de 31 % à 94 millions de dollars. Il s'avère que pour la monétisation, Elon Musk souhaite manifestement mettre davantage l'accent sur l'abonnement et moins sur la publicité.

En augmentation de 35 % sur un an, les coûts et charges totalisent 1,33 milliard de dollars. Le bénéfice net trimestriel pour Twitter ressort à 513 millions de dollars, contre 68 millions de dollars un an auparavant. Être dans le vert pour Twitter n'est toutefois pas nécessairement la norme, et pour le premier trimestre il faut en outre tenir compte de la vente de la régie publicitaire MoPub à AppLovin pour 1,05 milliard de dollars.

Sur le nombre d'utilisateurs, Twitter revendique une moyenne de 229 millions d'utilisateurs monétisables. Ce sont les utilisateurs qui se connectent ou sont authentifiés d'une autre manière, et accèdent à Twitter un jour donné via twitter.com ou des applications Twitter capables d'afficher des publicités. Cela comprend également les produits payants de Twitter, comme les abonnements.

Ce nombre d'utilisateurs monétisables a grimpé de 14,3 millions par rapport au dernier trimestre 2021 et de 31,4 millions sur un an, en prenant en considération une réévaluation. À cause d'une erreur suite à l'introduction d'une fonctionnalité permettant de relier plusieurs comptes séparés et passer d'un compte à l'autre, Twitter avait surestimé le nombre d'utilisateurs monétisables de début 2019 à fin 2021.