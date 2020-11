Twitter : 187 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables

Au 30 septembre 2020, le réseau social de microblogging Twitter compte 187 millions d'utilisateurs par jour, ou plutôt d'utilisateurs quotidiens monétisables. Ce sont des utilisateurs qui peuvent être exposés à la publicité. C'est une progression de 29 % sur un an et une hausse d'un million d'utilisateurs sur le troisième trimestre.

Les États-Unis représentent 36 millions d'utilisateurs actifs par jour monétisables. Il s'agit du premier marché pour Twitter en matière de revenus. Aux USA, le chiffre d'affaires de Twitter est de 513 millions de dollars au troisième trimestre (+10 % sur un an), alors qu'il est de 936 millions de dollars à l'échelle mondiale (+14 %).

Pour Twitter, le Japon demeure le deuxième plus gros marché avec une contribution à hauteur de 132 millions de dollars du chiffre d'affaires (+3 % sur un an). En progression de 15 % sur un an, les recettes publicitaires sont la principale source de revenus (808 millions de dollars).



Le groupe a enregistré un bénéfice net trimestriel de 29 millions de dollars, contre 37 millions de dollars un an auparavant.

C'est notamment grâce à ces résultats, et alors que la pandémie de coronavirus avait pesé sur le ralentissement de l'activité publicitaire au deuxième trimestre, que le conseil d'administration a renouvelé sa confiance en Jack Dorsey, le patron et cofondateur de Twitter.