Twitter atteint 192 millions d'utilisateurs quotidiens avant le bannissement de Donald Trump

Pour Jack Dorsey, l'année 2020 a été extraordinaire pour le réseau social de microblogging. Il atteint 192 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables (qui peuvent être exposés à la publicité) au quatrième trimestre 2020, avec une progression de 27 % sur un an.

" Nous sommes plus fiers que jamais de servir la conversation publique, surtout en ces temps sans précédent. […] Les changements apportés à nos produits à ce jour favorisent des conversations plus saines pour ceux qui utilisent notre service, y compris les annonceurs et partenaires ", a déclaré le patron de Twitter.

Le nombre d'utilisateurs a grimpé à la faveur de l'élection présidentielle américaine. C'était en outre avant le bannissement de Donald Trump du réseau social qui est intervenu début janvier. " Nous sommes une plateforme qui est évidemment beaucoup plus vaste qu'un seul sujet ou qu'un seul compte ", a commenté Jack Dorsey.

Sans donner un chiffre précis, il ajoute que l'augmentation du nombre d'utilisateurs quotidiens monétisables jusqu'à la fin du mois de janvier a été supérieure à la moyenne historique des quatre dernières années.

Au dernier trimestre de 2020, Twitter signe un chiffre d'affaires record de 1,29 milliard de dollars en hausse de 28 % sur un an et un bénéfice net de 222 millions de dollars (+87 %). Sur l'ensemble de l'année 2020, c'est un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars (+7 %) avec une perte nette de 1,1 milliard de dollars.