Twitter renforce la sécurité de comptes avant l'élection américaine

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle américaine de novembre, Twitter annonce la mise en œuvre de mesures de sécurité pour certains comptes. Elles concernent des comptes dits de premier plan en lien avec cette prochaine échéance électorale.

Le réseau social de microblogging désigne ainsi des comptes de personnalités et organisations politiques américaines, mais aussi des principaux médias américains et journalistes politiques.

De tels comptes ont l'obligation d'utiliser un mot de passe fort et Twitter activera par défaut la protection de réinitialisation de mot de passe. Cette protection permet d'éviter un changement de mot de passe non autorisé en demandant au préalable la confirmation d'une adresse email ou numéro de téléphone.



Pour l'authentification à deux facteurs, il n'y aura pas d'obligation mais une forte recommandation en ce sens. Les comptes concernés recevront une notification (ci-dessus) pour prévenir des mesures à prendre.

Ces mesures n'ont rien d'étonnantes au final. Dans le même temps, Twitter va implémenter des mesures de sécurité proactives supplémentaires en interne, et évoque par exemple des détections et alertes plus sophistiquées afin de répondre rapidement à une activité suspecte.

Il faut souligner que ce renforcement de la sécurité pour des comptes intervient après un piratage très médiatisé mi-juillet. Il avait touché plusieurs dizaines de comptes de personnalités et entreprises à forte notoriété (Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Joe Biden, Uber, Apple…) avec un détournement pour publier une arnaque à la cryptomonnaie.