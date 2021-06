Tomorrow : Twitter lance un service de météo locale par abonnement

En s'appuyant sur divers produits de Twitter, un service de météo par abonnement et pour le climat est introduit dans quelques villes outre-Atlantique.

Sous le nom de Tomorrow, Twitter lance sur sa plateforme un service de météo par abonnement. Le déploiement concerne pour le moment une quinzaine de villes aux États-Unis et la République dominicaine.

Ce service met à contribution 18 météorologistes locaux qui créent du contenu avec accès gratuit et du contenu payant pour les membres. Météorologue et journaliste climatique, Eric Holthaus est employé à temps plein sur le projet et escompte mettre en place une équipe de 20 à 30 rédacteurs spécialisés dans le climat.

Axios rapporte que l'équipe produira des bulletins d'information et du contenu exclusif au format long sur Twitter via Revue qui est un service de newsletters racheté fin janvier par le réseau social de microblogging.

Pour rejoindre la communauté Tomorrow en tant que membre payant, il est question d'un abonnement de 10 dollars par mois avec la possibilité de poser autant de questions que souhaité à l'équipe de météorologues sur la météo et le climat, l'accès à une newsletter hebdomadaire avec des interviews inédites, un accès anticipé à des épisodes de podcasts…

Il est en outre précisé que 1 % de tous les revenus des membres payants seront utilisés en soutien aux organisations de justice environnementale. Diverses fonctionnalités de Twitter devraient par ailleurs être exploitées dans le cadre de Tomorrow, dont les conversations audio en direct Spaces.