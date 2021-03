Vaccins Covid-19 et désinformation : Twitter adopte une réponse graduée avant bannissement

Fin 2020, Twitter avait annoncé la suppression d'informations trompeuses parmi celles considérées comme les plus nuisibles en rapport avec la vaccination contre la Covid-19. Pour début 2021, le réseau social de microblogging avait également évoqué des étiquettes sur des tweets véhiculant des rumeurs non fondées, allégations contestées et informations incomplètes ou hors contexte sur les vaccins.

Un tel étiquetage prend désormais forme. Il s'accompagne de la mise en place d'un système d'avertissement avant bannissement d'un compte.

Les étiquettes seront d'abord appliquées par les membres de l'équipe de Twitter en cas de violation de la politique en matière d'informations trompeuses sur la Covid‑19. Ce travail servira à l'apprentissage des outils automatisés.

" Notre objectif est d'utiliser à terme un examen à la fois automatisé et humain pour traiter le contenu qui enfreint nos règles de désinformation sur le vaccin Covid-19. " Twitter souligne que l'apprentissage prendra du temps et il ne concerne que l'anglais dans un premier temps, avant d'autres langues.

Bannissement après des infractions répétées

Pour le système d'avertissement en lien avec des tweets de désinformation sur le vaccin contre la Covid-19, il est régi par une forme de réponse graduée.

" Nous espérons éduquer les gens sur les raisons pour lesquelles certains contenus enfreignent nos règles afin qu'ils aient la possibilité d'examiner plus avant leur comportement et leur impact sur la conversation publique. "

Les comptes qui reçoivent deux ou trois avertissements pour de la désinformation seront verrouillés pendant 12 heures. Le verrouillage passera à 7 jours pour quatre avertissements. Pour cinq avertissements ou plus, ce sera la suspension définitive. Il demeurera possible de faire appel d'un verrouillage ou d'une suspension de compte.