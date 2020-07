Uber rachète Postmates pour 2,65 milliards de dollars

Après avoir raté Just Eat Takeaway, Uber Technologies jette son dévolu sur Postmates dans le cadre d'une transaction à 2,65 milliards de dollars.

Pour un montant d'environ 2,65 milliards de dollars via une transaction par actions, Uber Technologies a annoncé lundi un accord définitif pour l'acquisition de Postmates qui est une société américaine avec une application essentiellement pour la livraison de nourriture.

Uber mise ici sur la complémentarité avec sa plateforme Uber Eats afin de livrer des repas, ainsi que des " produits alimentaires, de première nécessité et d'autres biens. "

Dans un communiqué, le groupe de VTC souligne que par rapport à Uber Eats, Postmates couvre aux États-Unis des zones géographiques différentes et avec une autre démographie de clients, et entretient des relations étroites avec des restaurants de petite et moyenne taille.

Avant le rachat de Posmates, Uber Technologies s'était porté candidat pour le rachat de la plateforme américaine de livraison de repas Grubhub. Elle a finalement été rachetée par Just Eat Takeaway pour 7,3 milliards de dollars.

La transaction pour le rachat de Postmates doit encore obtenir l'aval des autorités compétentes. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Au premier trimestre 2020, Uber Technologies accusait une perte trimestrielle de près de 3 milliards de dollars et a récemment lourdement taillé dans ses effectifs.