Ubisoft annonce Rainbow Six sur mobile

La rumeur courait depuis plusieurs mois et quelques fuites l'avaient confirmée, finalement Ubisoft a annoncé qu'une version mobile de son jeu Rainbow Six Siege allait être déployée sur Android et iOS.

Sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, le titre a connu et connait toujours un succès retentissant pour son aspect tactique et collaboratif. Pour l'occasion, le titre sera rebaptisé Rainbow Six Mobile.

Pas de changement à prévoir sur le concept même du jeu : il s'agira toujours de faire s'affronter deux équipes de 5 joueurs sur la base de l'opposition Attaque / Défense. Le jeu proposera toujours de détruire certaines parois des cartes pour mieux s'infiltrer.

Le travail d'équipe sera donc au coeur du jeu, comme son ainé sur consoles et PC. On retrouvera par ailleurs les Agents les plus populaires de la franchise comme Sledge ou Thermite ainsi que les cartes du jeu d'origine.

Le titre sera proposé en free-to-play et bénéficiera d'une prise en main adaptée aux écrans tactiles. Il sera toutefois possible de configurer chaque touche pour jouer à la manette. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour le moment, mais des phases de tests sont déjà prévues, avec des inscriptions à réaliser sur une page dédiée.