Ubisoft annule un jeu en développement depuis 3 ans

Ubisoft a récemment annulé un projet de jeu vidéo sur lequel les équipes de développement travaillaient depuis un peu plus de 3 ans.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive : après plus de trois années de développement, Ubisoft a finalement décidé d'annuler un projet tenu secret depuis son lancement.

Les annulations sont récurrentes chez les éditeurs et développeurs et les causes peuvent être nombreuses : concept impossible à réaliser selon l'idée de départ, manque de moyens, perte de membres importants du développement, perte de licences...

C'est Louis de Carufel qui a fait l'annonce sur Twitter, évoquant que le titre sur lequel il travaillait depuis 2016 venait d'être annulé en précisant que plus de 200 personnes travaillaient sur le projet. Pour autant, aucun licenciement n'est à la clé puisque les équipes ont été redirigées vers d'autres développements.

Selon des informations rapportées par Kotaku, le jeu en question n'avait pas encore de nom, mais il s'agissait d'un titre dans la veine de Destiny.