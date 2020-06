Ubisoft devrait dévoiler Far Cry 6 en juillet

La licence Far Cry est une des franchises les plus populaires d'Ubisoft et chaque nouveau volet est particulièrement attendu par les joueurs. De fait, on a pu voir jusqu'à présent 5 volets principaux ainsi que de nombreux spin off comme c'était le cas avec Far Cry Primal ou Dar Cry : New Dawn.

C'est bien la franchise principale qui devrait faire l'objet d'un nouveau volet avec un Far Cry 6 en préparation qui sera dévoilé dans le courant du mois de juillet.

Selon les fuites, le titre devrait se dérouler sous le soleil, dans un archipel des Caraïbes ou un pays d'Amérique latine avec des environnements proposant une végétation luxuriante et insulaire.

Ubisoft devrait profiter de son événement Ubisoft Forward en juillet pour officialiser le jeu, dont la sortie pourrait ne pas intervenir avant la fin d'année afin de s'inviter directement sur les consoles Next Gen.