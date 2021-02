Ubisoft évoque son prochain jeu Star Wars et il faudra être patient

Electronic Arts n'a plus la main exclusive sur la licence Star Wars et Ubisoft prépare un jeu exploitant la franchise.

C'est lors d'une réunion avec ses investisseurs qu'Ubisoft a évoqué un de ses projets phares pour l'année : le développement d'un jeu vidéo exploitant la franchise Star Wars.

Annoncé au mois de janvier, le titre proposera un monde ouvert avec une sortie prévue en 2023 dans le meilleur des cas, le projet étant confié à Massive Entertainment (The Division).

Yves Guillemot a ainsi indiqué "Nous sommes à un stade précoce du développement pour notre jeu Star Wars. Le projet sera géré par notre studio Massive Entertainment, qui fera usage de nos technologies les plus à la pointe comme le moteur Snowdrop, pour proposer une aventure Star Wars révolutionnaire" . Le titre sera donc une exclusivité Xbox Series, PS5 et PC et devrait exploiter la nouvelle génération de consoles de jeux et de matériel graphique disponible.

Se pose alors la question de l'avenir de The Division si le studio responsable de la franchise se voit confier un nouveau projet... Yves Guillemot rassure : "Vous devez savoir que Massive Entertainment est un vaste studio qui collabore avec de nombreux autres studios internes à travers le monde. Vous allez donc continuer à voir plus de The Division cette année et l'année suivante"

Reste donc à savoir comment Massive Entertainment va exploiter la licence Star Wars.