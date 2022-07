Ubisoft : le maintien de Roller Champions est menacé

Rien ne va plus chez Ubisoft : l'éditeur qui avait réussi à redresser la barre et profité du succès d'Assassin's Creed Valhalla pourrait abandonner Roller Champions pourtant lancé il y a quelques mois.

Il ne suffit pas de faire des jeux gratuits pour rencontrer le succès : Ubisoft l'apprend à ses dépens depuis quelque temps.

L'éditeur français souhaitait modifier sa stratégie en lançant successivement deux jeux gratuits au concept diamétralement opposé. En 2020 sortait ainsi Hyper Scape, un battle royale gratuit qui n'aura jamais séduit les joueurs et dont les serveurs ont été stoppés en avril dernier.

Depuis quelques jours c'est l'autre jeu free to play qui fait l'objet d'une rumeur d'abandon : la saison est propice puisqu'Ubisoft a déjà abandonné Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR et deux autres titres encore non annoncés...

Selon les rumeurs, c'est Roller Champions qui pourrait ainsi être abandonné... L'information a été rapportée par Jeff Grubb, mais Ubisoft a rapidement démenti la situation. L'insider évoquait un abandon juste après la saison 3 du titre.

Le jeu d'Ubisoft ne rencontre pas le succès attendu malgré un concept assez populaire aux USA et une concurrence quasi inexistante du côté des jeux de roller derby.

Même si Ubisoft a démenti l'abandon dans les semaines qui viennent, le titre n'est donc pas tiré d'affaire pour autant et il pourrait être sacrifié avant la fin de l'année s'il ne gagne pas plus en popularité.