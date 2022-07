Ubisoft : mauvaise nouvelle pour Avatar, Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR

Les fans d'Ubisoft viennent de prendre une grande gifle : l'éditeur français vient de confirmer plusieurs mauvaises nouvelles à sa communauté.

C'est dans le cadre de la présentation d'un bilan fiscal qu'Ubisoft a révélé que certains projets avaient finalement pris un orientation inattendue.

L'énorme projet Avatar Frontiers of Pandora ne sortira finalement pas en même temps que le film de James Cameron au cinéma : pas de sortie en fin d'année, mais un lancement reporté à 2023, voire 2024 désormais... Le titre pourrait ainsi finalement sortir en même temps qu'Avatar 3 au cinéma...

Autre surprise : certains jeux au développement pourtant très avancés sont tout simplement annulés... On ne parle pas de Skull & Bones qui sortira prochainement, mais de Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR.

Ghost Recon Frontline devait faire son retour en grande pompe, au fil d'un mode battle royale proposé gratuitement. Le titre présenté en octobre 2021 avait été lourdement critiqué alors même qu'une bêta ouverte devait être lancée... Finalement, Ubisoft annonçait ne pas lancer de bêta et retravailler sa copie... Le jeu était quasi bouclé, et pourtant il est purement et simplement annulé.

Même constat pour Splinter Cell VR qui devait s'installer sur les casques de réalité virtuelle et plonger les joueurs dans la peau de Sam Fisher... annoncé en 2020, le titre n'est désormais plus à l'ordre du jour. Rappelons toutefois que le remake de Splinter Cell est toujours d'actualité.

En marge de ces deux titres, deux autres jeux premium qui n'avaient pas été annoncés et qui sont restés secret jusqu'ici ont également été annulés, ce qui porte à 4 le nombre de projets évincés suite à un premier semestre assez décevant pour Ubisoft.

Le groupe compte ainsi se focaliser sur ses autres franchises et jeux-service plus populaires.