Ubisoft : moins de jeux AAA et plus de Free-to-Play

La stratégie du Free-to-play a montré ses bienfaits pour les développeurs au fil des dernières années : initialement lancé sur les jeux mobiles, le système a également permis à des jeux console et PC de générer des millions d'euros de bénéfices en quelques mois à peine.

Pour Ubisoft, il est temps d'adapter sa stratégie et de s'adapter pour profiter du Free-to-Play et produire moins de titres AAA par an.

On apprenait ainsi il y a quelques jours qu'Ubisoft allait lancer un titre F2P au tour de la licence The Division. Finalement, c'est une stratégie plus globale qui sera adoptée puisqu'Ubisoft devrait proposer des jeux en F2P adaptés de plusieurs de ses franchises à succès.

L'idée serait ainsi de profiter de la haute rentabilité des jeux F2P grâce aux achats intégrés pour financer les projets AAA plus importants.

Les jeux F2P sont généralement moins couteux pour les développeurs : les joueurs acceptent plus facilement les bugs et contenus limités et les studios peuvent transformer les jeux en service en diffusant des mises à jour au fil de l'eau pour faire évoluer le titre et relancer l'intérêt des joueurs. Les titres peuvent sortir plus vite que les jeux AAA qui nécessitent énormément de contenu dès leur sortie pour justifier d'un prix de vente de 50 à 60 euros.

Sur l'année fiscale en cours, Ubisoft prévoit ainsi la sortie de 2 titres AAA avec Far Cry 6 et Rainbow Six Parasite, ainsi que 3 titres Free To Play : Riders Repuboic, The Division Heartland et Roller Champions.

Ubisoft espère par ailleurs que ces jeux gratuits permettront à plus de joueurs de découvrir des franchises qu'ils ne connaissent pas encore, avec l'espoir de les rediriger ensuite vers les titres AAA.