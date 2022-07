Ubisoft présente The Division Resurgence sur mobile

Ubisoft l'avait évoqué il y a quelques mois : la franchise The Division arrive sur mobile avec The Division : Resurgence.

Le jeu mobile voit apparaitre de plus en plus de grosses franchises issues de l'univers console et PC. Et Ubisoft vient de dévoiler The Division Resurgence, une version mobile de son titre de shoot coopératif.

La franchise The Division profite d'un intérêt tout particulier de la part d'Ubisoft puisque l'on attend déjà The Division Heartland, un nouveau jeu de type battle royale en free to play, mais également un film sur Netflix tiré de l'univers...

The Division Resurgence s'offre ainsi une présentation à travers un trailer et quelques captures d'écran. Le jeu sera gratuit et proposera de combiner jeu de shoot et progression RPG. De nouvelles classes d'agents seront proposées, tout comme de nouvelles factions ennemies. Le jeu sera plus prochain du tout premier volet puisqe les joueurs seront plongés dans la ville de New York.

Des phases de test sont déjà prévues avec la possibilité de s'inscrire pour y participer depuis le site officiel. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.