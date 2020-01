Ubisoft restructure son équipe éditoriale pour plus de diversité dans ses jeux vidéo

L'année 2019 a été l'occasion pour l'éditeur Ubisoft de renouer avec les bénéfices et de se refaire une pleine santé. Pourtant le groupe ne souhaite pas se reposer sur ses lauriers et annonce une restructuration de son équipe éditoriale pour proposer des titres plus variés.

Cela fait des années qu'Ubisoft mise sur une poignée de franchises pour perdurer sur le secteur des jeux vidéo, et sur le fond, cela fonctionne assez bien. Mais l'éditeur est également tombé dans quelques travers avec sa stratégie et Assassin's Creed est sans doute la franchise qui en aura le plus souffert.

Ainsi, en sortant un nouvel épisode d'Assassin's Creed par an, Ubisoft a quelque peu essoufflé la série. En occultant les bugs day one, et même si chaque épisode est une réussite dans les grandes lignes, il est impossible de ne pas avoir ce sentiment de déjà vu, de déjà fait...

Sur la fin d'année, Ubisoft a également connu deux revers importants : The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint n'ont pas rencontré le succès attendu. Là encore, les deux franchises ont été déclinées sans doute un peu vite, ce qui a par ailleurs occasionné des dommages collatéraux avec l'obligation pour Ubisoft de décaler les sorties de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters.

C'est pour cela qu'Ubisoft souhaite s'offrir un peu de recul et annonce une restructuration de son équipe éditoriale ainsi que son équipe créative. Pour éviter de faire et refaire les mêmes choses et de lasser les joueurs, Ubisoft veut changer d'angle de vue et misera donc sur des jeux plus variés.

Ubisoft pourrait ainsi proposer plus de jeux pour varier les plaisirs, mais aussi ne plus miser que sur une poignée de franchises, quitte à faire des projets one shot. Les principales franchises (7 au total) disposeront de leur propre vice-président qui aura la main sur la direction que prendra le titre. En donnant plus de pouvoir et de responsabilités aux dirigeants des projets, Ubisoft espère aboutir à des jeux plus personnels et moins formatés.