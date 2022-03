Ubisoft Scalar : toujours plus de Cloud dans les jeux de demain

Ubisoft soigne ainsi son étiquette d'éditeur novateur et créateur de technologies en annonçant Scalar, un système qui mise sur la puissance du Cloud.

Développé par Ubisoft Stockholm, Ubisoft Scalar devrait permettre aux différents studios du groupe de créer des jeux toujours plus ambitieux et complexes, qui évoluent plus rapidement et s'adaptent au joueur en temps réel, grâce à la puissance du Cloud Computing.

On en sait encore peu sur le projet qui reste très flou à l'heure actuelle. Le système pourrait, à l'image de ce que propose Microsoft Flight Simulator, permettre des jeux hybrides lancés en local avec une partie grandissante de contenu streamés depuis des serveurs distants : contenu, mais aussi rendus et calculs.

L'avantage de Scalar serait par ailleurs une intégration facilitée qui pourrait s'inviter dans les jeux déjà existants, sans avoir à procéder à de trop lourdes modifications des moteurs physiques et graphiques.