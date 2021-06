Ubisoft dévoile un Season pass original pour Far Cry 6

Ubisoft continue de lever progressivement le voile sur Far Cry 6 et profite de son événement Ubisoft Forward pour évoquer le Season Pass qui accompagnera la sortie du titre.

Comme les précédents volets proposés par Ubisoft, Far Cry 6 aura droit à son propre Season Pass, et cette fois, l'éditeur ne manque pas d'originalité.

Si le Season Pass permet d'accéder à l'ensemble des DLC proposés au fil de l'année sur Far Cry 6, Ubisoft a étonné en indiquant que les DLC proposeront de se replonger dans les anciens volets de la franchise pour prendre le contrôle des principaux antagonistes.

Comme nous l'évoquions il y a quelques jours suite à plusieurs clins d'oeil dans la dernière bande-annonce, Vaas Montenegro, le principal ennemi dans Far Cry, 3 pourra ainsi être joué et disposera de sa propre histoire. Pagan Min de Far Cry 4 sera également de la partie tout comme Joseph Seed de Far Cry 5.

Pour parfaire le tout, Ubisoft annonce également le retour de Far Cry 3 Blood Dragon dans le Season Pass.

Ces DLCs devraient permettre aux joueurs de se plonger dans la folie qui anime ces personnages emblématiques de la saga, et de découvrir un peu plus leur histoire et leurs démons intérieurs.

Par ailleurs, Ubisoft évoque "une nouvelle expérience de jeu Far Cry dans laquelle vous devrez mourir... et réessayer."

Le titre et son Season Pass sont attendus pour le 7 octobre prochain sur toutes les plateformes.