Ubisoft va enfin présenter Skull & Bones

Quelques fuites avaient eu lieu ces dernières semaines : Skull & Bones fera prochainement bien plus parler de lui.

Le titre d'Ubisoft est devenu un véritable serpent de mer au fil du temps : présenté lors de l'E3 de 2017, le titre qui propose d'incarner un pirate et de se lancer sur les 7 mers, n'avait quasiment plus fait parler de lui, du moins pas pour confirmer la progression de son développement. Rappelons que le titre devait initialement sortir à la fin de l'année 2017, Ubisoft accuse donc un sérieux retard.

Finalement, au fil de quelques fuites et rumeurs, Ubisoft invitait les joueurs à rester attentifs avant que le jeu ne s'affiche sur des listings ou organismes de certification au Brésil.

Save these dates!



☠ Skull and Bones Ubisoft Forward Spotlight | July 7

? Ubisoft Forward | September 10 — Ubisoft (@Ubisoft) July 5, 2022

Enfin, Ubisoft a décidé d'officialiser le titre et donne rendez-vous ce 7 juillet à 18h pour une présentation du jeu en bonne et due forme et pourquoi pas d'évoquer la date de sortie de ce dernier, les rumeurs évoquant déjà le 8 novembre.

Ubisoft profite de l'occasion pour donner un autre rendez-vous le 10 septembre pour un Ubisoft Forward qui se consacrera plus largement à tous les titres en développement dans ses studios, il sera notamment question de présenter l'avenir de la franchise Assassin's Creed.