Ubisoft va fermer les serveurs en ligne de 15 jeux à la rentrée

Ubisoft a annoncé qu'à compter du 1er septembre, 15 de ses jeux proposant des fonctionnalités multijoueurs verront leurs serveurs fermer. Selon l'éditeur, il s'agit de titres qui ne rassemblent plus suffisamment de joueurs pour justifier des investissements dans la mise à disposition de serveurs et leur entretien.

Seules les fonctionnalités en ligne des jeux listés seront désactivées et il restera possible d'accéder aux parties solo des titres.

Voici donc la liste des jeux concernés :





Anno 2070 (PC)

(PC) Assassin's Creed II (PC, PlayStation)

(PC, PlayStation) Assassin's Creed III (PC, PlayStation, WiiU, Xbox 360)

(PC, PlayStation, WiiU, Xbox 360) Assassin's Creed : Brotherhood (PC, PlayStation, Xbox 360)

(PC, PlayStation, Xbox 360) Assassin's Creed : Liberation HD (PC)

(PC) Assassin's Creed : Revelations (PlayStation, Xbox 360)

(PlayStation, Xbox 360) Driver : San Francisco (PC, PlayStation, Xbox 360)

(PC, PlayStation, Xbox 360) Far Cry 3 (PC, PlayStation, Xbox 360)

(PC, PlayStation, Xbox 360) Ghost Recon : Future Soldier (PlayStation, Xbox 360)

(PlayStation, Xbox 360) Prince of Persia : Les Sables Oubliés (PC)

(PC) Rayman Legends (WiiU, PlayStation, Xbox 360)

(WiiU, PlayStation, Xbox 360) Silent Hunter 5 : Battle of the Atlantic (PC)

(PC) Space Junkies (PC - HTC Vive, Oculus)

(PC - HTC Vive, Oculus) Splinter Cell Blacklist (PC, PlayStation, Xbox 360)

(PC, PlayStation, Xbox 360) ZombiU (WiiU)

Notons que le plus récent des titres listés est Space Junkies sorti en 2019 et uniquement dédié à la réalité virtuelle.

Ubisoft communique : "La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources sur la fourniture d'expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires. Pour nous aider à atteindre cet objectif, un certain nombre de titres plus anciens seront ajoutés à notre liste de services en ligne déclassés, a indiqué Ubisoft sur son blog."