Ubisoft veut son propre parc d'attractions en France

Ubisoft voit les choses en grand et a récemment officialisé l'ouverture prochaine de son propre parc à thème en France.

L'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft compte disposer de son propre parc à thème. Après avoir collaboré avec le futuroscope sur la création de l'attraction de la Machine à Voyager dans le Temps exploitant les Lapins crétins, le groupe français souhaite s'investir plus largement sur ce segment un peu particulier.

C'est dans le futur complexe Studios Occitanie Méditerranée localisé à Béziers et sur une parcelle de 88 hectares que le projet prendra forme. Ubisoft fera ainsi écho au Super Nintendo World Japon, le parc à thème de Nintendo.

Évidemment, ce sera l'occasion pour Ubisoft de proposer des expériences immersives mettant en scène ses diverses licences comme Assassin's Creed, Rayman, les lapins crétins, Splinter Cell, Far Cry, The Crew, Rainbow Six, Ghost Recon..

L'attraction devrait s'étendre sur 3000 à 5000 m² et proposera aux visiteurs d'interagir avec les décors à l'aide d'une tablette tactile. L'ouverture du complexe est prévue en 2025 et Ubisoft prévoit déjà un véritable parc d'attractions avec pour ambition de s'imposer comme un acteur majeur du marché. Le projet n'a d'ailleurs rien de réellement nouveau puisqu'un tel parc avait déjà été annoncé en Malaisie pour 2020 sans qu'il ne se concrétise, l'idée a donc été reprise et retravaillée pour s'installer en France.