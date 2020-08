Ubisoft : sur Xbox, les prochaines éditions collector livrées sans disque physique

Il y a quelques années, on s'étonnait de voir arriver sur le marché des jeux vidéo en édition collectors proposant des éléments physiques nombreux et inédits, mais sans aucun disque physique. Aujourd'hui, il semblerait que ce choix devienne une norme chez un nombre grandissant d'éditeurs.

Ce sera le cas chez Ubisoft avec les éditions collector d'Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ainsi que Far Cry 6 sur la plateforme Xbox (One et Series X). À la place de la traditionnelle galette en plastique, les joueurs auront simplement droit à une clé d'activation numérique, il faudra donc télécharger l'intégralité du jeu avant de pouvoir en profiter...

La situation ne sera pas identique sur PlayStation 4 et 5 puisqu'Ubisoft a confirmé que les éditions collectors bénéficieront bien d'un disque Blu-Ray. Sur PC, il faudra faire l'impasse sur le disque, mais la situation est déjà entrée dans les moeurs depuis longtemps.

Ubisoft a également précisé que cette situation ne concerne que l'Europe et pas l'Amérique du Nord... Aucune explication particulière n'a été partagée par l'éditeur... L'intérêt principal de l'achat de versions collector étant de mettre la main sur des biens physiques, la décision d'Ubisoft aura de quoi faire grincer des dents.