Ubisoft et ZeratoR annoncent le remake de Trackmania Nations

Trackmania est un jeu particulièrement populaire en ligne, notamment de par son aspect sandbox et compétitif. Nombreux sont ainsi les événements sportifs à tourner autour de la franchise qui manque pourtant de nouveautés depuis 4 ans.

Très ouvert aux mods et permettant la création de circuits personnels, Ubisoft avait ainsi laissé la communauté de joueurs s'emparer du titre ces dernières années, mais l'éditeur a récemment annoncé le remake de Trackmania Nations, en compagnie du joueur français ZeratoR, inconditionnel du titre.

Trackmania Nations Remake sera proposé sur PC le 5 mai prochain et sera au coeur de la prochaine édition de la Trackmania Cup qui se tiendra le 13 juin 2020 à l'AccorHotels Arena. On pourra compter sur un remaniement graphique et encore plus de libertés sur la création de circuits personnalisés avec de nouveaux éléments de décors et de piste.

Plus d'infos devraient être partagées dans les semaines qui viennent.