UFC Que Choisir : les écouteurs sans fil Lidl pointés du doigt

Lidl s'est récemment offert un joli coup de buzz avec la mise en vente de ses premiers écouteurs sans fil à 19,99€ tout en annonçant une seconde génération légèrement plus chère à 24,99€. Proposés sous la marque SilverCrest, les écouteurs reprenaient en partie le design des AirPods d'Apple avec une boite permettant de les recharger plusieurs fois.

L'UFC Que Choisir a mis la main sur une paire d'écouteurs de seconde génération et réalisé des tests dont les résultats ont été publiés. Selon l'association de consommateurs, "la qualité audio est catastrophique. Le son est étriqué, coincé entre des aigus agressifs et des basses déformées par la saturation. Les écouteurs n’offrent aucune dynamique et d’une façon générale, le taux de distorsion dans les graves est tel que le son devient confus et abîmé".

Compte tenu du prix, il ne fallait pas attendre à la qualité de son digne des écouteurs signés Apple et vendus 7 fois plus cher.

L'association note toutefois qu'il est facile d'appairer les écouteurs et que l'autonomie reste globalement bonne : "Nous avons mesuré plus de 6 heures d’autonomie (à 80 dB) pour les écouteurs Lidl quand les Airpods d’Apple tiennent 4 h 52, les Airpods Pro 5 h 16. Une recharge complète dans le boîtier ne prend que 52 minutes, ce qui est, là aussi, un bon résultat".

De fait, l'UFC Que Choisir recommande l'utilisation de ces écouteurs pour du dépannage ou des utilisateurs n'étant pas mélomanes.

Les nouveaux écouteurs SilverCrest sont attendus dans les magasins Lidle à compter du 19 octobre prochain.