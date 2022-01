UFC Que Choisir : Orange a la réseau mobile le plus rapide en France

Comme chaque année, l'UFC Que Choisir nous livre un observatoire des réseaux mobiles en France, et c'est à nouveau Orange qui s'impose comme le plus rapide.

L'observatoire de l'association de consommateurs amène ainsi à un classement de la qualité de la connexion à Internet des opérateurs. Les résultats se basent sur des analyses en situation réelle par les consommateurs grâce à une application mobile dédiée.

Pour 2021, c'est donc Orange qui propose le meilleur réseau de France (pour la 11e année consécutive d'après le propre observatoire de l'Arcep), suivi par SFR, Free et Bouygues Telecom en queue de liste.

Selon l'UFC Que Choisir le débit moyent constaté chez Orange s'affiche à 61,5 Mb/s en téléchargement, loin devant SFR et ses 40,7 Mb/s et plus encore de Free et Bouygues avec respectivement 37,5 Mb/s et 36,5 Mb/s. Côté upload les différences sont moins flagrantes avec 12,8 Mb/s pour Orange, 10,6 Mb pour SFR, 11,1 Mb/s pour Bouygues qui repasse 3e au classement, et 8,9 Mb pour Free.

En fonction des régions et des équipements, les débits peuvent toutefois varier considérablement. L'UFC Que Choisir assure avoir ainsi réalisé divers comparatifs en ville comme en campagne et constaté qu'Orange conservait son avance sur la concurrence avec 90% des connexions assurant un débit descendant supérieur à 8 Mb/s (80% chez Bouygues, 71% chez Free et SFR)

En campagne les choses se corsent : seulement 74% des connexions s'affichent à plus de 8 Mb/s chez Orange, 73% chez Free, 65% chez SFR et 61% chez Bouygues.

Enfin, l'arrivée de la 5G parfois facturée au prix fort par les opérateurs n'apporte aucun changement majeur aux classements, du fait d'une couverture jugée insuffisante malgré des débits atteignant 225 Mb/s contre 44 Mb/s pour la 4G, en zone rurale, la 5G stagne à peine au-dessus de la 4G avec 48,9 Mb/s de moyenne.