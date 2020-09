UFC Que Choisir : une plainte contre Samsung accusée de pratiques commerciales trompeuses

L'UFC Que Choisir a déposé plainte ce jeudi contre Samsung auprès du Tribunal judiciaire de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses".

Selon l'association de consommateurs, Samsung en ferait un peu trop pour soigner son image. Il est notamment pointé du doigt certaines mentions sur le site Français de la marque qui prétend "défendre un management responsable", annonce traitée de "miroir aux alouettes" par l'association.

L'UFC Que Choisir annonce s'appuyer sur les "constats accablants d'ONG et de journalistes" concernant les fournisseurs de Samsung qui profitent d'une main d'oeuvre travaillant dans des conditions "inhumaines". Sont également pointés du doigt "le travail d'enfants dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo, les cadences de travail infernales en Chine et les soupçons de travaux forcés d'une minorité ethnique, l'exposition de salariés à des produits chimiques toxiques en Corée du Sud" et bien d'autres pratiques.

Samsung affiche pourtant sur son site officiel que la marque exige que les "normes et réglementations internationales soient appliquées dans le domaine de la gestion des droits humains"