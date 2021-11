UGREEN : la marque profite du Black Friday pour proposer des prix FOUS chez Amazon

À partir du 22 novembre, sur Amazon, la marque UGREEN propose énormément de réductions comme sur le chargeur Ugreen USB C 100 W . Il s'agit d'un chargeur avec 1 port USB-A et 3 ports USB C, qui peut supporter jusqu’à 100 W en sortie. Il est compatible avec la majorité des smartphones, tablettes et PC portables.

Vous trouverez chez Amazon le chargeur Ugreen USB C 100 W au prix réduit de 61 € au lieu de 76 € avec la livraison gratuite.



Autre produit intéressant, le hub USB 6 en 1 pour PC portable, tablette ou smartphone.

Ce dernier est pourvu de 6 ports différents dont 1 HDMI, 3 USB 3.0, 1 lecteur de carte SD et 1 lecteur Micro SD. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation comme Windows, macOS...

Le port HDMI supporte la 4K à 30 Hz et le full HD à 60 Hz. Les ports USB offrent une vitesse de 5 Gb/s maximum. Quant aux cartes SD, le hub peut supporter jusqu'à 2 To. Sa forme compacte permet de l'emmener partout.

Sur Amazon, vous trouverez le hub USB 6 en 1 au prix réduit de 24,60 € au lieu de 29,99 € avec la livraison gratuite



Voici le reste des produits en promotion sur le site d'Amazon :

