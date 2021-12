UGREEN Hitune X6 : les nouveaux écouteurs à réduction de bruit à moins de 50 €

Vous recherchez des écouteurs sans fil à réduction active de bruit à petit prix? Voici une offre faite pour vous. Les UGREEN HiTune X6 affichent un rapport qualité prix imbattable avec un super son et une grosse autonomie. Et ils sont en forte promotion chez Amazon !

Depuis 2012, UGREEN produit de l’électronique de haute qualité. Aujourd’hui, la marque compte plus de 40 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle fabrique des appareils de recharge, des accessoires pour smartphones, etc.

Aujourd'hui, Ugreen vient de lancer ses nouveaux écouteurs HiTune X6. Ces derniers disposent d'une réduction active du bruit (ANC), technologie permettant de ne pas être dérangé par les bruits extérieurs pendant que vous écoutez votre musique préférée, avec une réduction du bruit atteignant jusqu’à 35 dB (dual ANC) couplée à un joint étanche isolant du bruit de fond. Ils intègrent également 6 micros ENC avec RCV 4.0 permettant une suppression du bruit ambiant avec une réduction de 90 % du bruit extérieur pendant les appels téléphoniques. La latence, de seulement 50 ms, est extrêmement faible.

Petits et légers, avec une finition métallique, ils disposent aussi de 3 paires d'oreillettes en silicone souple pour un confort optimal pour toutes les oreilles.

Ils possèdent également des contrôles tactiles pour vous donner accès à des fonctions comme la lecture, la mise en pause, le contrôle de volume ou encore pour activer ou désactiver la réduction du bruit.

Au niveau de la qualité de son, les écouteurs de type DLC (Diamond Like Carbon) possèdent chacun un diaphragme de 10 mm évitant ainsi la distorsion pour un son de qualité, avec des détails plus riches, une faible distorsion et un son plus naturel et profond. Les codecs utilisés sont AAC et SBC et l’appairage se fait facilement grâce au Bluetooth 5.1 qui permet d’avoir une très bonne connectivité et une grande stabilité.

Au niveau de l’autonomie, vous profiterez de 6 heures avec une seule charge (5,5 h avec ANC activée), et grâce au boitier, vous bénéficiez de 26 heures d’écoute. La recharge rapide permet 1 heure d'écoute en 10 minutes de charge, tandis qu'une recharge complète dure 2 heures. Pour finir, ils possèdent la certification IPX5 permettant de supporter les sports extérieurs sous la pluie.



Sur Amazon, les écouteurs UGREEN Hitune X6 sont au prix réduit de 49 € avec le cumul du code HITUNEX6UG et d'un coupon de -10€ présent sur le site, avec la livraison gratuite.