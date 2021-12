UGREEN USB C 100 W : un chargeur surpuissant à prix réduit chez Amazon

Aujourd'hui, le chargeur UGREEN USB C 100 W bénéficie d'une très belle réduction chez Amazon grâce au code 100WGANFR

C’est un chargeur qui dispose d’un port USB-A et de trois ports USB C. Il est capable de supporter jusqu’à 100 W maximum en sortie et est compatible avec la plupart des smartphones, des PC portables ou même des tablettes. Grâce à cela, vous pouvez charger un MacBook, des écouteurs, une tablette et un téléphone en même temps.

Voici un petit schéma explicatif qui permet de profiter au maximum du chargeur, par exemple, si vous utilisez uniquement les ports 1 et 2, le premier profite d'une puissance de 65 W et le deuxième de 30 W.

Le UGREEN USB C 100 W offre une charge 3 fois plus rapide que les chargeurs traditionnels et permet ainsi de recharger un iPhone 13 à 50 % en moins de 30 minutes.

Pour rappel, la marque UGREEN, créée en 2012, produit surtout de l’électronique de haute qualité. Aujourd’hui, la marque compte plus de 40 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle fabrique des appareils de recharge, des accessoires pour smartphones, etc. Il ne s'agit donc pas d'une sous-marque.

Sur Amazon, vous trouverez le chargeur UGREEN USB C 100 W au prix réduit de 67 € au lieu de 76 € avec le code 100WGANFR valable jusqu'au 28 décembre. La livraison est gratuite.