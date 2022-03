Ukraine : un pack de 889 jeux à 10$ pour la bonne cause

Necrosoft Games souhaite apporter son soutien à l'Ukraine selon ses moyens. Le sturio a ainsi proposé sur itch.io un pack de 889 jeux vidéo indépendants au prix de 10 dollars minimum.

Reprenant le concept de l'Humble Bundle, les joueurs doivent débourser au moins 10$ pour le pack, mais ils sont invités à dépenser plus puisque les revenus générés par cette vente seront reversés à deux associations caritatives : Voices of Children et International Medical Corps.

La première organisation est basée en Ukraine et aide les enfants victimes de la guerre en leur proposant du soutien scolaire tandis que la seconde est plus globalement orientée vers l'aide aux victimes dans les cas de crises internationales.

Le pack de jeu proposé intègre quelques petites pépites comme Celeste, inMost, A Short Hike ou encore SuperHot. Il est accessible à cette adresse.